شاهدوا.. طلال سلامة يعود بعد غياب 5 سنوات بـ”لا شعور”

بعد غيابه 5 سنوات إثر حادث أليم فقد فيه إبنه، ودخل على أثره في أزمة نفسية أثّرت على حالته الصّحيّة، يعود الفنان السعودي ​طلال سلامة​ بأغنية “لا شعور”، والتي طرحها عبر قناته الرسمية على “يوتيوب”.

الأغنية من كلمات الأمير ​عبد الله بن سعد بن عبد العزيز​، ألحان أدهم، توزيع عباس صباح، عود صادق جعفر، وإيقاعات هاني الدوسري.

وعبّر محبو سلامة الذين يطالبونه دائماً بالتواجد، عن سعادتهم بهذه العودة القوية، كما أعربوا عن إعجابهم بعذوبة صوته الأقوى على الساحة الخليجية والعربية، فيما أكد بعضهم أنه فنان مظلوم إعلامياً ويستحق أن يتم الالتفات إليه لما يحمله من موهبة كبيرة.