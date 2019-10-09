شاهدوا.. طلعت زكريا في أخر لقاء تلفزيوني: كنت خايف أموت وأولادي صغيرين

توفي الفنان طلعت زكريا أمس الثلاثاء، 8 أكتوبر، عن عمر ناهز 58 عامًا، بعد صراع مع المرض، ومسيرة ‏فنية تتخطى الثلاثين عامًا.‏

وفي لقاء تلفيزيوني مع الإعلامي عمرو الليثي، استضاف فيه الراحل طلعت زكريا ونجلاه، عمر وإيمي، ‏خلال برنامجه واحد من الناس الذي يعرض على شاشة “النهار”، تحدث عن إحساسه بالشفقة على نجليه، ‏لصغر سنهما، وغموض مرضه الذي تلا نجاح فيلمه “طباخ الرئيس”، للدرجة التي جعلت الأطباء يطلبون من ‏نجليه أن يقبلاه ويودعاه لأنه من الممكن أن تفيض روحه في أي لحظة.‏ <span style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" data-mce-type="bookmark" class="mce_SELRES_start">﻿</span>

قال طلعت زكريا إنه لا يملك سوى أخ واحد بعد وفاة أخين آخريين لهما، لذلك فإن قلقه كان متضاعفًا على ‏ابنيه، لأنه ليس لهما سواه في هذه الحياة، وكان الحمل زائدًا عليهما بسبب حيرة الأطباء في تشخيص مرضه، ‏وكان هذا الأمر متعبًا له كثيرًا، لتفكيره في مستقبلهما، قائلًا: “كنت خايف عليهم، دول هيعملوا إيه، مستقبلهم ‏هيبقى شكله إيه، فابتديت أحس بيهم أوي، طبعًا كنت بحس بيهم من زمان دول ولادي، بس كل ما بيكبروا ‏مسؤولياتهم بتكبر، بس الحمد لله دلوقتي هما مريحيني على الآخر”.‏