كشفت ​سيدرا الأتاسي​ طليقة الممثل السوري ​محمد حداقي​ حقيقة الاخبار التي تم تداولها عن علاقة فنانة شهيرة بإنفصالهما، إذ نفت هذا الأمر تماماً قائلةً :”بكل تأكيد لا علاقة لأي فنانة أو أي أحد بانفصالنا وما حدث أننا جلسنا بكل ود وهدوء ودون أي مشاكل وتحدثنا بكل بساطة وما زال التواصل مستمراً ولم ينقطع أبداً حتى بعد لحظات من انفصالنا”.



وأكدت الأتاسي في مقابلة لها على إذاعة “شام أف أم” على علاقتها الجيدة بحداقي، مشيرةً إلى أنهما صديقان، وقالت :”عندما يحدث معي أي ظرف أو مشكلة أو أمر طارئ فأول ما يخطر لي الاتصال بمحمد لطلب المساعدة وخصوصاً أن عائلتي تقيم خارج سورية في الولايات المتحدة الأمريكية. ومحمد شخص مثقف وفهيم ومحترم جداً”.