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شاهدوا ظهور ابنة مي كساب الصغرى للمرة الاولى.. نسخة مصغرة عن والدتها

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مي كساب

رغم اصرارها على اخفاء صورة طفلتها الثانية داليدا، شارك مصور مصوري متابعيه بصورة للفنانة مي كساب مع زوجها اوكا وابنتيهما فريدة وداليدا، التي ظهرت ملامحها بوضوح للمرة الاولى منذ ولادتها.

ولفتت الطفلة الانظار بجمالها وملامحها الناعمة واسمرار بشرتها، والشبه الكبير بينها وبين والدتها الفنانة المصرية، على عكس فريدة التي تعتبر نسخة عن والدها، وتتمتع بملامحه الى حد كبير.
واثارت صور كساب وعائلتها ضجة كبيرة بين المشاهدين، حيث ارتدواً الملابس المتشابهة وبتفصيل طفولي طريف مزين بالترتر، واختارت مي لطفلتيها ملابس صيفية مميزة، وقد عبر المتابعين عن حبهم الكبير لها، متمنيين لها ولاسرتها السعادة الدائمة.
يذكر ان النجمة المصرية تنتظر مولودها الثالث وهي في الشهر الخامس من الحمل، ولم تعلن الى الآن عن جنس الجنين، مؤكدة انها تحب انتظار الوقت المناسب.mai kassab okka mai kassab okka mai kassab okka

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