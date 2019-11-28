شاهدوا.. ظهور رامي جمال في جلسة علاج من مرض البهاق

نشر الفنان رامي جمال مقطع فيديو له على خاصية القصص المصورة الملحقة بحسابه الشخصي على “إنستغرام” من داخل عيادة طبية لعلاج تساقط شعره.

وجاء نشر رامي للفيديو بعد أن أعلن إصابته بمرض البهاق منذ فتره قصيرة، وظهر في الفيديو وهو على شيزلونج اثناء جلسة تغذية فروة الرأس عن طريق الحقن.



وأعلن الفنان رامي جمال منذ أسابيع قليلة عن إصابته بمرض البهاق، الذي يؤثر على الشكل العام بسبب تغير لون الجلد وظهور بقع فاتحة وغامقة به، وعلق على ذلك بأن هناك من نصحه بترك مهنة الغناء والبحث عن مصدر آخر للرزق لأنه لن يستطيع أن يواجه الجمهور بهذا المرض، إلا ان دعم زملائه له جعله يقرر مواجهة المرض وطرح مبادرة لمصابي البهاق لمحاربة الإصابة به.

ويستعد رامي جمال الآن إلى طرح أحدث ألبوماته الغنائية خلال الفترة المقبلة، بعد ألبوم “ليالينا” الذي تم طرحه عام 2018.









