شاهدوا ظهور شبيه الكوميدي المصري الراحل إسماعيل ياسين!

أثار شاب ضجة واسعة عبر موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” بسبب الشبه الكبير بينه وبين نجم الكوميديا المصري الراحل إسماعيل ياسين.



وظهر الشاب في مقطع فيديو مصور بالأبيض والأسود، يقلد أحد مشاهد إسماعيل ياسين في فيلم “ابن حميدو” وقد قلده بشكل ممتاز في تعابير الوجه والحركات الجسدية، فيما قال البعض أنه ظن للوهلة الأولى أن الشاب هو النجم الراحل بالفعل وليس شبيهه.

وانهالت التعليقات المؤيدة على الشاب، وحقق مقطع الفيديو 12 ألف مشاهدة منذ نشره عبر “فيسبوك”.