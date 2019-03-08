الصفحة الرئيسية فن شاهدوا ظهور شبيه الكوميدي المصري الراحل إسماعيل ياسين!

شاهدوا ظهور شبيه الكوميدي المصري الراحل إسماعيل ياسين!

بواسطة -
0 54

أثار شاب ضجة واسعة عبر موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” بسبب الشبه الكبير بينه وبين نجم الكوميديا المصري الراحل إسماعيل ياسين.

وظهر الشاب في مقطع فيديو مصور بالأبيض والأسود، يقلد أحد مشاهد إسماعيل ياسين في فيلم “ابن حميدو” وقد قلده بشكل ممتاز في تعابير الوجه والحركات الجسدية، فيما قال البعض أنه ظن للوهلة الأولى أن الشاب هو النجم الراحل بالفعل وليس شبيهه.
وانهالت التعليقات المؤيدة على الشاب، وحقق مقطع الفيديو 12 ألف مشاهدة منذ نشره عبر “فيسبوك”.

لا يوجد تعليقات

ماذا تقول أنت؟

الرجاء, التأكد من الأطلاع على قواعد الكتابة في نورت قبل نشر تعليقك.

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.