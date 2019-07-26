شاهدوا.. ظهور نادر لـ”خالد سليم” زوج يسرا في جنازة والدتها

حرص المهندس خالد سليم نجل رئيس النادي الأهلي المصري الأسبق صالح سليم وشقيق الفنان هشام سليم، على تشيع جثمان والدة زوجته النجمة يسرا، التي خرجت عقب صلاة عصر اليوم من مسجد السيدة نفسية بالقاهرة في مصر.

ويعد هذا ظهورًا نادرًا للمهندس خالد سليم الذي يبتعد عن كاميرات الإعلام والصحف في المناسبات العامة.وحضر الجنازة عدد من نجوم الفن من بينهم إلهام شاهين والمخرجة إيناس الدغيدي، ميرفت أمين، ودلال عبد العزيز، وأحمد حلمي، وأشرف زكي.

رحلت والدة الفنانة يسرا، بعد صراع مع المرض، وأعلنت الخبر الفنانة بوسي شلبي، على صفحتها الشخصية بـ”انستجرام”. وتستقبل يسرا العزاء في والدتها، الجمعة بمسجد عمر مكرم عقب صلاة المغرب.