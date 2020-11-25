احتفلت الفنانة المصرية بوسي، أرملة الفنان المصري الراحل نور الشريف، بعيد ميلادها الـ67 والذي يوافق الخميس 26 نوفمبر، وذلك وسط أسرتها وأقاربها وعدد من أصدقائها المقربين، كان من بينهم الفنانة المصرية المعتزلة هدى رمزي.

ونشرت مي نور الشريف، صورًا من الحفل عبر حسابها في موقع “إنستغرام”، كان من بينها الظهور النادر لهدى رمزي، والتي لفتت أنظار رواد التواصل الاجتماعي بإطلالتها، بعد فترة من الغياب، وعلقت مي، قائلة: “كل سنة وخميس وأمي حبيبتي طيبيين يا رب سنة سعيدة بالصحة والنجاح ومنورين حياتنا”.

وتفاعل عدد من نجوم الفن مع صور عيد ميلاد بوسي، بينهم الفنانة التونسية دُرة التي كتبت قائلة: “Happy birthday”، أما رانيا يوسف فوضعت تعليقًا تضمن مجموعة من إيموجي القلوب، وأضافت هند صبري: “Happy birthday”.

وأحدث تعليق مي نور الشريف، جدلًا بشأن “خميس” الذي ذكرت اسمه برفقة اسم والدتها، حيث شهدت التعليقات جدلًا بشأنه فظنه المتابعون ابن نور الشريف، ودارت تساؤلات في هذا الشأن، فكتبت متابعة تُدعى سمر محمد قائلة: “هوا خميس ابن الفنان نور الشريف بجد؟؟”، لترد عليها مي قائلًة: “خميس جوز اختي سارة”، ثم قامت بتعديل التعليق على الصور كي لا تتلقى أسئلة أخرى وتحسم الجدل.

وأثار ظهور الفنانة هدى رمزي بعد غياب لفترة حديث المتابعين في التعليقات أيضًا بينها ما جاء على لسان المتابعين: “هذي الفنانة عاليمين هدى رمزي؟”، لترد مي نور الشريف بالتأكيد على أنها هي الفنانة المعتزلة، حيث بدت في الصورة وقد وضح عليها ملامح التقدم في العمر.

ونشرت الإعلامية المصرية بوسي شلبي، صورًا ومقطع فيديو من الاحتفالية أيضًا وسط إشادة بالفنانة بوسي، التي قال متابعون إنها تحافظ على جمالها، فيما علقت الإعلامية المصرية قائلة: “كل سنة وبوسبوس حبيبتي طيبة”، فيما حرصت فنانات على تهنئة بوسي أيضًا، من بينهن روجينا التي قالت: “كل سنة وأحلى بوسى طيبة”.

والفنانة بوسي من مواليد 26 نوفمبر 1953، أما الفنانة هدى رمزي من مواليد 1958 وقررت الاعتزال عام 1993 ومنذ ذلك الوقت تظهر بين الحين والآخر في المناسبات الخاصة.