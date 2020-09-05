توجّهت أنظار الناشطين على مواقع التواصل الاجتماعي إلى فيديو تم تناقله أخيراً وظهرت فيه ابنتا عمرو دياب من زينة عاشور وشيرين رضا، وتبين أن كنزي نشرته من قبل عبر خاصية القصص المصورة “ستوريز” الملحقة بحسابها الخاص في تطبيق “إنستغرام”.

وبدا واضحاً من خلال الفيديو الانسجام التام بين الأختين كنزي ونور، وهو ما أثار اهتمام المتابعين، خصوصاً أنهما نادراً ما يظهران معاً، وهو ما رأى فيه المتابعون أمراً إيجابياً حيث أشار بعضهم إلى أنهم لطالما اعتقدوا أن لا علاقة بين الشابتين ولا تقارب بينهما.

يُشار إلى أن شيرين رضا والدة نور لفتت الأنظار أخيراً بعدما نشرت على حسابها الخاص في تطبيق الصور والفيديوهات “إنستغرام” صورة قديمة تجمعها مع ابنتها حين كانت طفلة صغيرة. وعبّرت من خلالها عن اشتياقها إليها وعلّقت بالقول: “وحشتيني يا نينو”.

ويُذكر أن كنزي كثيراً ما تثير الجدل بإطلالاتها التي يصفها المتابعون بالجريئة. وهو ما حدث حين نشرت أخيراً صورة لها ارتدت فيها ملابس باللون الوردي الشفاف. كما ظهرت في صورة أخرى مع صديق لها يحتضنها وهو ما عرّضها لهجوم قاسٍ.