شاهدوا.. عاصي الحلاني يتكلم عن زواجه المختلط دينياً.. ماذا عن اولاده؟

تحدث الفنان اللبناني ​عاصي الحلاني​ عن زواجه المختلط دينياً، وذلك اثناء حلوله ضيفا على برنامج “مجموعة إنسان”، الذي يقدمه الإعلامي علي العلياني على شاشة MBC حيث قال إن حبه لزوجته السيدة ​كوليت بولس​ الحلاني استطاع أن ينتصر ويتوج بالزواج والانجاب.

وعن اولاده اشار الحلاني الى أنهم يتبعون الديانة الإسلامية مثله، وأنه يحترم قدسية كل الأديان ويعلم أن الديانتين الإسلامية والمسيحية تهدفان لتحقيق السلام وقال “نحن عائلة مسالمة”.

مواقف الحلاني حول هذا الموضوع لاقت ترحيباً كبيراً على مواقع التواصل الإجتماعي حيث اثنى الناشطون على افكاره ومبادئه، وتمنوا له ولعائلته دوام السعادة.