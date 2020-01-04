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شاهدوا.. عامر زيان يحيي حفل رأس السنة وحبيب معجبة يشدها ويرميها أرضاً بسبب غيرته

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شاهدوا.. عامر زيان يحيي حفل رأس السنة وحبيب معجبة يشدها ويرميها أرضاً بسبب غيرته

شاهدوا.. عامر زيان يحيي حفل رأس السنة وحبيب معجبة يشدها ويرميها أرضاً بسبب غيرته

احيا الفنان عامر زيان حفلا كامل العدد في ليلة رأس السنة في فندق “ريجنسي بالاس” شاركته فيه الفنانة ميليسا والفنانة فيفيان عازار .

وقدّم عامر على المسرح اجمل أغنياته الخاصة واغنيات غير خاصة لبنانية اشعل بها الاجواء بين الحضور.

واللافت الفيديو الذي انتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي حيث تعرّض عامر لموقف محرج على المسرح يُظهر وهو يغني على المسرح فيما تحاول معجبة حسناء الرقص معه وتقترب منه لتحتضنه إلا أن ردّ فعل حبيبها كانت غير مُتوقعة.

فأراد حبيب المعجبة إبعاد الأخيرة عن عامر زيان على المسرح من شدّة الغيرة، فأوقعها أرضاً أمام جميع الساهرين.

على صعيد اخر يستعد عامر لاطلاق اغنية لبنانية جديدة في الفترة القريبة المقبلة مع شركة “روتانا” التي تنتج ايضا البومه المقبل.

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