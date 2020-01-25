شاهدوا.. عايدة رياض تكشف حقائق صادمة عن حياتها الخاصة

تحدثت الممثلة المصرية ​عايدة رياض​ عن كواليس علاقتها بطليقها الفنان المصري الراحل ​محرم فؤاد​، والمشاكل التي نشبت بينهما بسبب غيرته عليها.

وكشفت عايدة ان طليقها الراحل كان يكبرها بـ 20 سنة ودام زواجهما مدة 10 سنوات، مشيرة الى انها لم تكن تودّ الزواج منه بسبب حبها لشخص آخر، قائلة خلال حلولها ضيفة في برنامج “تحيا الستات” من تقديم الاعلامية راغدة شلهوب على قناة النهار: “أنا كنت بحب حد تاني بس كان في اختلافات بينا وحصلت حاجات كتير، بعدها بفترة جه محرم وكنت عايزة اغيظ حبيبي القديم”.

وتابعت: “خلال 6 شهور كنا اتجوزنا.. في الأول كنت عايزة اعمل أي شو لكن بعدين الشو اتقلب لجواز بجد، وحبيت محرم بعد كده جدا”، مشيرة ايضا الى انه لم يكن اجتماعيا، قائلة: “غيرته كانت غريبة، يعني لما كنت البس عريان أو هو جايبلي فستان عريان ولابساه وأنا خارجة معاه مايغيرش طالما أنا معاه، لكن مخرجش أنا ب ده لوحدي.. ولا اخرج كمجموعة صحاب ونسهر وكده، محرم مكنش اجتماعي خالص، غيرته وصلت لدرجة إنه مش عايزني اشتغل، يمكن لو كنت خلفت كنت اتشغلت في حاجة عن ده أو غيره بس مفيش”.