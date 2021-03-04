نشر الفنان السوري عبدالحكيم قطيفان صورة تجمعه بابنه الأكبر احتفالًا بعيد ميلاده الـ 15، وكتب قطيفان على الصورة: “عيد ميلاد حبيب العمر وزين الشباب كروم .. وبلشنا بالـ15 وعمر النسر يا بابا”.

وتداول الجمهور الصورة وسط العديد من التعليقات حول وجود شبه بين الفنان السوري وابنه خاصة انهما حرصا على الظهور بإطلالة متشابهة تقريبًا مرتديا كل منهما قميصا باللونين الأبيض والأسود مع اختلاف النقشة.

فيما تغزل الجمهور بهيبة ووسامة الفنان السوري الذي عرف بمشاركته بأدوار المسؤول في عدد من المسلسلات بالإضافة لموهبته المميزة.

وجاء في تعليقات الجمهور: “شخصية مهما كبر ما شاء الله”، وقالت متابعة أخرى متغزلة بوسامة الفنان السوري: ” ماشفت أجمل من عبد الحكيم”.

فيما أبدى عدد كبير من الجمهور استغرابهم كون كرم هو ابنه الكبير ويبلغ من العمر 15 عامًا، فيما يبلغ قطيفان من العمر 63 عامًا أي أن الفرق بينهما يقارب الـ 48 عامًا.

وأوضح البعض أن قطيفان تزوج في عمر كبير بسبب دخوله المعترك السياسي لسنوات طويلة في بداية حياته بسبب آرائه السياسية.

يُشار إلى أن الفنان السوري وعائلته يعيشون حاليًا في ألمانيا وذلك منذ بدء الأزمة السورية حيث تمكن قطيفان من الحصول على اللجوء في ألمانيا بعد عيشه فترة في مصر.

بدأ قطيفان مشواره الفني بعد خروجه من السجن بفترة قصيرة، وتحديدًا عام 1991، وشارك في عدد من الأعمال السورية المميزة من أبرزها مسلسل العبابيد الى عرض عام 1997، مسلسل أبناء القهر من بطولة بسام كوسا وسلمى المصري، ومسلسل مرزوق على جميع الجبهات من بطولة أيمن رضا.

وشارك في مسلسل التغريبة الفلسطينية كضيف شرف من خلال شخصية سعدي، الذي يتعرف على أحمد الشيخ يونس “جمال سليمان” داخل أحد سجون الاحتلال الإسرائيلي.

كما كان له دور مميز في المسلسل الذي حقق نجاحًا كبيرًا “غزلان في غابة الذئاب” وجسد شخصية زهير، وشارك إلى جانب عباس النوري وكاريس بشار في مسلسل “ليس سرابًا”.

وجسد شخصية نسيب رجل الأعمال الناجح في مسلسل “ما ملكت أيمانكم”، وقدم دور وضاح في المسلسل الذي أثار جدلا واسعا “لعنة الطين”.

ومن أبرز أدواره شخصية أبو إياد في مسلسل “الولادة من الخاصرة”، وقدم شخصية هشام في مسلسل بنات العيلة، هذا وشارك في العديد من أجزاء مسلسل بقعة ضوء ومسلسل مرايا، كما له مشاركات عديدة في الدراما المصرية.