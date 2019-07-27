شاهدوا.. عبد المنعم عمايري: أمل عرفة امرأة مميزة لكن لن أختار مجددًا امرأة تشبهها!

أكد الممثل السوري عبد المنعم عمايري إنه يستبعد فكرة الزواج حاليًا، ولكن إذا ما اتخذ هذا القرار فلن يختار امرأة تشبه طليقته أمل عرفة نهائياً، مع أنها امرأة مميزة وتحديدًا كأم، واضاف ” أمل لا يشبهها أحد، فلن أجد امرأة تشبهها!”

كما رفض عمايري خلال مشاركته في برنامج ” أكلناها” الذي يقدمه الممثل باسم ياخور، التفريق بين السوري والفلسطيني مجيبًا “هيدي عين وهيدي عين” ، وطلب منه تقديم أغنية لسلطان الطرب جورج وسوف وتقليده. كشف أنه كان يخترع الذرائع من أجل رفض المشاركة بمسلسل “باب الحارة” بنسخته الأصلية، كونه يرفض المشاركة بعمل يدعو إلى “الجهل” ويشوّه الحقائق .