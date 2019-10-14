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شاهدوا عفوية محمد حماقي بكواليس The Voice

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احمد حماقي

نشر حساب برنامج MBCTrending بموقع Instagram فيديو من كواليس برنامج The Voice في نسخته العربية، مع الفنان محمد حماقي.

محمد حماقي تحدث لفريق MBCTrending، الذي حرص على متابعته في كل مكان، قائلا “حرام عليكم”، ردا على رغبتهم في إجراء مقابلة معه في الساعة الرابعة صباحا، وسألهم إن كانوا ينامون أحيانا، وأكد لهم أنه يفكر بالفعل في شراء كاميرا البرنامج، حتى يرتاح من ملاحقتها لهم في الكواليس.

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