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شاهدوا عقد قران “بدور البراهيم” مشهورة سناب شات.. والمهر مليون ريال

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أعلنت مشهورة سناب شات “بدور البراهيم” عن عقد قرانها ، ونشرت صورة توضح قيمة المهر الذي اشترطته على زوجها ويبلغ مليون ريال سعودي .

فيما نشرت بدور أيضاً مقطع فيديو يوثق لحظة توقيعها على عقد القران ، فقد سألت عن مكان التوقيع ليرد عليها أحد الأشخاص قائلاً : ” هنا يا دودي .. الساعة لو سمحتي” .

يذكر أن بدور البراهيم قد أثارت الجدل مؤخراً بعد ظهورها وهي تمزح مع الشاب “شهاب مرتضى غفوري”، المُلقب بـ”ملح إنستغرام”، والذي يبلغ (18 عامًا)، ويقيم في الكويت وأصوله إيرانية ، حيث قال شهاب في مقطع الفيديو أن بدور زوجته المستقبلية.

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