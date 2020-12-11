مثلما فاجأت الفنانة بشرى جمهورها في ختام مهرجان الجونة السينمائي وأعلنت خطوبتها على رجل الأعمال سالم هيكل، عادت مرة أخرى لتفاجئهم وتعلن عقد قرانها مع نهاية مهرجان القاهرة السينمائي الدولي.

فقد احتفلت الفنانة بشرى منذ قليل بعقد قرانها على رجل الأعمال سالم هيكل، في أجواء عائلية.

واقتصر عقد القران على والدة بشرى وشقيقتها، كما حضرت عائلة الزوج، وذلك بعدما قرر العروسان اقتصار الحفل على عائلتيهما نظراً للإجراءات الاحترازية بسبب أعراض فيروس كورونا.

وكان سالم هيكل قد استغل مهرجان الجونة لمفاجأة بشرى بمساعدة زملائها لإعلان خطوبته عليها وسط تواجد عدد كبير من الفنانين.

يشار إلى أن بشرى، تصور حاليا مسلسل “الاختيار 2” بطولة النجمين كريم عبد العزيز وأحمد مكي، ويشارك فى بطولته كل من إنجي المقدم، وإياد نصار، وأحمد حلاوة، وعدد كبير من الفنانين، تأليف هاني سرحان، إخراج بيتر ميمي.











