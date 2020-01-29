شاهدوا.. عمرو دياب يشوّق متابعيه لأحدث أغنياته “هيعيش يفتكرني”

طرح الفنان المصري ​عمرو دياب​ الإعلان الترويجي لأحدث أغنياته “​هيعيش يفتكرني​” من كلمات الشاعر تامر حسين، وألحان عمرو مصطفى، وتوزيع نادر حمدي وهي ضمن أغاني ألبومه الجديد “سهران”، المقرر طرحه كاملاً الشهر مقبل في 12 شباط 2020 رسمياً.

وتقول كلمات أغنية “هيعيش يفتكرني”: “أنا قُلت اللى محدش قاله.. وعملت اللى محدش عمله.. يفارقنى أنا راضى وماله.. بكرة هيعرف غلطة عمره”.

وفي خطوة من دياب للترويج للأغنية نشر صورة له عبر حسابه الخاص على أحد مواقع التواصل الإجتماعي وعلق عليها قائلاً: “انتظروا الألبوم الكامل يوم 12 فبراير 2020”.

الجدير ذكره أن عمر دياب كشف سابقاً عن أحدث أغنياته “عم الطبيب”، المقرر أن يطرحها خلال الأيام المقبلة، ضمن ألبومه الجديد “أنا غير” والذي طرح منه أكثر من 6 أغان كاملة عبر يوتيوب وهي من كلمات صابر كمال، ألحان عمرو دياب وتوزيع رامي سمير.