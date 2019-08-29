شاهدوا.. عمرو دياب يطلب القرب من دينا الشربيني بحضور إيمي و دنيا سمير غانم

رفض المطرب عمرو دياب تلبية طلب جمهوره غناء أحدث أغنياته “يوم تلات” في حفل زفاف أقيم مساء أمس بالساحل الشمالي، إلا بعد تلبية دينا الشربيني ندائه بالتواجد بجواره على المسرح، وبالفعل تحركت دينا صوب دياب، وصادفتها الإعلامية بوسي شلبي التي قالت بصوت عال: قوليله أنك بالثلاث بنات!!

حفل الزفاف شهدا حضورا لنجوم الفن وفي مقدمتهم النجم سمير غانم وزوجته دلال عبد العزيز وابنتيه دنيا وإيمي والفنان حسن الرداد والنجمة رجاء الجداوي، طلب حضور الحفل من دياب تقديم أغنيته الجديدة ” يوم تلات” ولكنه توقف عن الغناء وظل يدعو دينا للتواجد بالقرب منه قائلا: قائلا: “إيه ده.. قربي شوية كده”، وسط تفاعل الحضور بالتصفيق ليبدو على الفنانة معالم الخجل والتوتر، ثم تابع “دياب”: “أدخلي يا دينا”.

وبالفعل تركت مرافقيها وتوجهت نحو المسرح، ليبدا بعدها عمرو الغناء ملمحا أن دينا هي المقصودة بشخصية السمرا وطلبت بوسى منهاأن تخبر “دياب” أنها بـ”التلات بنات” علنا، وقالت بصوت مرتفع: قوليلو إنك بالـ3 بنات!!

يشار أن جمهور عمرو دياب تفاعل مع أغنيته الجديدة “يوم التلات” التي صدرت ضمن ألبومه المنتظر “أنا غير” خاصة وان كلماتها تكشف عن حيرته بين الجمال الأسمر وحنينه للفاتنة البيضاء، وهو ما فسره البعض باستعراض دياب لذكرياته الغرامية مع زوجاته الثلاث شيرين رضا وزينة عاشور ودينا الشربيني، وانتشر كوميكس يقتبس من كلمات الأغنية ما يناسب الجميلات الثلاث.

الأغنية من كلمات تامر حسين وألحان عزيز الشافعي وتوزيع أسامة الهندي وتقول كلماتها: يوم تلات تلات.. بنات ندهوني، ع البُساط بَسط.. ياناس عجبوني، قاعدة وإنبساط.. غداء وعزموني، فتفتوا الفتافيت.. وفَتنوني،

المقطع الذي لفت انتباه عشاق عمرو دياب تقول كلماته: شكلها مؤامرة، أعشق السمراء ولا أعشق البيضاء أُم الخدود حمراء، الحياة حلوة ويا أُم روح حلوه ، كلهم حلوين.. جننوني، كل ما آجي أقوم.. أقول خليني، مُنتهي الجَمال.. جُمال علي عيني، أمشي م المكان ده يمشيني، لمة الحلوين دي تغريني، شعرهم حرير يطير قدامي، صعب اشوف ده غير.. غير في أحلامي، سحرهم خطير يوصف في كلامي، يوم تلات وبكل أيامي، كل عود وعود أحلي م التاني، قلبي لم يعود ليا من تاني، كان في إيدي أعود.. قولت دي أغاني، والصباح رباح ياللي عاجباني.