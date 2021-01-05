أثيرت حالة من الجدل بين رواد التواصل الاجتماعي، وذلك عقب الإفراج عن فيديو تضمن إعلانا للنجم المصري عمرو دياب، استعرض خلاله أشهر أعماله على مدار مسيرته الفنية الممتدة عبر عقود.

وخلال الإعلان استعان عمرو دياب بدوبلير له كي يظهر في مرحلة الشباب، لاسيما وأن مظهره الحالي لا يتناسب مع فترة معينة من حياته، غير أن صناع الإعلان وقعوا في خطأ عند الاستعانة بتقنية “الفوتوشوب”.

ولم يمر الإعلان مرور الكرام على جمهور الهضبة، فبعدما اتجهوا إلى تحليل كل مشهد في الإعلان الذي حظي بنسبة مشاهدة عالية بعد مرور ساعات من طرحه، تم تداول صور ظهر فيها دوبلير عمرو دياب كانت تتضمن الخطأ الذي أظهر يده وفيها “إصبع مقطوع”.

واختفى إصبع السبابة من يد دوبلير عمرو دياب بعدما تم مسحه بتقنية الفوتوشوب، حتى لا يخفي “لوجو” على علبة المياه الغازية التي يمسكها، وهو ما أوقع صناعه في خطأ رصده المتابعون. وأبدى رواد التواصل الاجتماعي استغرابهم من الشبه الذي يجمع بين عمرو دياب ودوبليره، وسط تأكيدات من جانب البعض أنه لا يشبهه وأنه تم إجراء تعديلات عدة على وجهه كي يظهر بهذا الشبه، فيما ذهب آخرون إلى التأكيد على أنه لم يتم استخدام شيء وأنه بالفعل يشبهه في الحقيقية وهو في الأصل فنان شاب يُدعى حسام مصطفى.

وقبل ساعات، وضعت الشركة المنظمة لحفل النجم المصري عمرو دياب، شروطًا لحضور الحفل المقرر أن يقام في 22 يناير الجاري، في استاد دبي الدولي، ضمن فعاليات مهرجان دبي للتسوق.

ووفق ما جاء عبر بيان للشركة المنظمة للحفل فقد تم وضع 4 شروط لحضور الحفل الذي يعد الأول للنجم المصري عمرو دياب منذ طرحه ألبومه الأخير “يا أنا يا لأ”، وذلك حرصًا على تطبيق قواعد التباعد الاجتماعي.وجاء في مجموعة شروط حضور الحفل تقسيم المكان المخصص للجمهور إلى مجموعات يضم كلٌ منها من 4 الى 6 أشخاص فقط. وطالبت الشركة الحضور بارتداء الكمّامات، والخضوع لفحص درجة الحرارة قبل الدخول، كما قررت منع دخول أي شخص تتخطى درجة حرارته 37.2 درجة مئوية، إلى الحفل.

وناشدت الشركة كل من يعاني من أعراض الإصابة بفيروس كورونا بعدم الحضور. وتم طرح تذاكر حفل عمرو دياب عبر إحدى المنصات الإلكترونية، وجاءت مقسّمة إلى 3 فئات هي: الـvip وتبلغ قيمة التذكرة للفرد الواحد 875 درهمًا، على أن يكون الحد الأدنى للحجز تذكرتين، والأقصى 6 تذاكر. وجاءت قيمة التذكرة الفئة الذهبية 665 درهمًا والحجز بها من 4 إلى 6 تذاكر، والفئة الفضية بقيمة 550 درهمًا، والحجز من أربع إلى عشر تذاكر. وطرح عمرو دياب على مدار الأيام الماضية أغاني ألبومه “يا أنا يا لأ”، ويضم 12 أغنية، هي: “يا أنا يا لأ”، “محسود”، “شكراً”، “عايز أعمل زيك”، “طبل”، “بتهزر”، “فاكرني يا حب”، “وأنا معاك”، “يادلعوا”، “من العشم”، “محسود” (Remix)، و”الجو جميل”.