شاهدوا.. عمرو يوسف: أنام في غرفة وكندة في غرفة

تحدّث الممثل المصري ​عمرو يوسف​ عن شعوره بالأبوة، منذ إنجاب زوجته الممثلة السورية ​كندة علوش​ إبنتهما “حياة”، مؤكداً أن الأبوة شعور جميل ومسؤولية كبيرة جداً.

وكشف يوسف في مقابلة مع الفنان المصري أمير كرارة، في برنامجه “سهرانين”، والذي يعرض عبر قناة ON E، أنه ينام في غرفة منفردة، بسبب أن إبنته لا تتوقف عن البكاء طوال الليل.

وأضاف: “على الفجر كده بروح أوضة ثانية وأنام فيها.. وأحط المخدة فوق راسي عشان عندي شغل الصبح”.

وتابع يوسف: “أنا لسه خايف من التعامل مع حياة بنتي وسايب الموضوع لمراتي، بس أول ما تكمل 8 شهور هشيلها وأتعامل معها عادي، بس دلوقتي الموضوع مع الأم بحكم السن”.