شاهدوا.. غادة إبراهيم تشن هجوماً شرساً على فنانتين بعد خروجها من السجن

شنت الفنانة غادة إبراهيم هجوماً شرساً على فنانتين تسببتا في تلفيق تهمة الدعارة التي سجنت بسببها، على حد قولها، أثناء رؤيتها لهما في فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي الدولي والتي انتهت منذ أيام.

ووصفت غادة إبراهيم الفنانتين بالحيزبونات، مؤكدة في لقاء تليفزيوني أنها لن تتصالح مطلقا معهما. وقالت: “مش مسامحة اللي آذوني ولفقولي تهمة”.

وشاركت الممثلة غادة إبراهيم، بعد خروجها من السجن، في فعاليات حفلة ختام مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ41، والذي انتهت فعالياته منذ أيام.

وظهرت إبراهيم على السجادة الحمراء بفستان ملون غريب، يحمل عدة ألوان ومطبوع عليه شكل الورود، وبشعرها الأحمر الناري ومكياجها الكثيف مما منحها إطلالة غريبة بالمهرجان.

يذكر أنه نشب خلاف حاد بين غادة والفنانة إلهام شاهين، التي سبق وهاجمتها في أكثر من مناسبة، من أشهرها تحميلها مسؤولية تلفيق قضية إدارة شقة دعارة، التي حكم فيها على غادة بالحبس لمدة سنة، قبل أن تنقض الحكم ويقبل النقض لاحقاًc.

وكانت إلهام شاهين ردت حينها على اتهامات غادة إبراهيم قائلة في تصريحات صحافية “إنها لا تحب الرد على مثل هذا الحديث، ووصفت ما قيل بالتفاهات والكلام غير المسؤول”.

كما نشب بينها وبين الإعلامية بوسي شلبي خلاف حاد حيث اتهمتها غادة بالمساعدة في تلفيق التهمة لها.