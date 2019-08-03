شاهدوا.. غادة عادل تتألق بالشورت ولوك جديد شبابي

خضعت الفنانة المصرية غادة عادل لجلسة تصوير جديدة ظهرت فيها بلوك جديد شبابي.

غادة ظهرت في الصور بلوك مميز، حيث اختارت لها جاكيت أبيض وبلوزة فضية، وشورت جينز، وبدت متألقة بتسريحة شعر فوضاوية.

الصور حازت على إعجاب عدد كبير من جمهور غادة عادل، وتغزل الفانز في جمالها الخلاب.

الفنانة المصرية خرجت من السباق الرمضاني هذا العام بعد تأجيل مسلسل «مملكة إبليس»، والذي تشارك بطولته مع الفنانة رانيا يوسف.

وعلى الصعيد السينمائي حققت غادة نجاحا كبيرا مؤخرا من خلال فيلم «كازابلانكا»، مع الفنان أمير كرارة، والذي حصد أعلى إيرادات في موسم عيد الفطر.

وفيلم “كازابلانكا” من بطولة كل من أميرة كرارة وغادة عادل وإياد نصار وعمرو عبد الجليل ولبلبة ومحمود البزاوي وأحمد داش والتركي هاليت أرجنش، ومن تأليف هشام هلال، وإخراج بيتر ميمي، وإنتاج وليد منصور، كما يظهر خلال الأحداث عدد من ضيوف الشرف، وهم الفنان مصطفى شعبان، والفنان أحمد فهمي، والفنانة نيللي كريم.