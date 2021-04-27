ظهرت الممثلة المصرية ​غادة عبد الرازق​ بإطلالة مختلفة جعلتها لا تشبه نفسها وذلك من أجل دورها في مسلسل ​لحم غزال​.



وخضعت غادة لجلسة تصوير بدت فيها مرتدية فستان سهرة طويلاً باللون الزهري ويتكون جزؤه العلوي من قماش لامع وازدان بكمين ينسدل منهما الريش فوق المعصم أما تنورته فجاءت ملفوفة طبقة فوق أخرى بفتحة أمامية وتكونت من قماش الساتان، وأكملت اللوك بحذاء من اللون نفسه، واعتمدت شعراً مستعاراً طويلاً باللون الزهري الفاتح أيضاً وعلقت على الصور:”روز الحلقة السادسة عشرة لحم غزال”.



وانهالت التعليقات على الصور التي أثارت الجدل فعلق بعض المتابعين بأنها تحولت إلى نسخة من ​مايا دياب​ فيما شبهها آخرون بـ ​هيفا وهبي​ بهذه الإطلالة.

وعادت غادة ونشرت صورة لها بشعر قصير أشقر جعلها أيضاً تبدو شبيهة لمايا دياب.









​فيفي عبده​ أثنت على صور غادة وعلقت بإيموجي يعبر عن المغازلة والحب، فيما غازلتها حنان مطاوع ووصفتها بالجمال ودعت الله لحمايتها، ومازحتها الفنانة مايا حداد بجملة “أوبا”، وعبرت كل من مي سليم ورزان مغربي عن إعجابهما بإطلالتها وحبهما لها، ووصفتها الممثلة السورية جيهان عبدالعظيم بـ”باربي”.



غادة عبد الرازق تلعب بطولة مسلسل “لحم غزال” الذي تنافس به في السباق الرمضاني 2021، ويشاركها بطولته شريف سلامة، ووفاء عامر، ومي سليم، وأشرف عبدالغفور، وخالد محمود، وهو من تأليف إياد إبراهيم، وإخراج محمد أسامة.