شاهدوا.. غادل عادل وشقيقتها وابنتاهما يثرن ضجة بالتنانير القصيرة والتوبات الكاشفة

تداول مستخدمون لشبكات التواصل الاجتماعي صورة جمعت الفنانة المصرية غادل عادل وابنتها مريم، الى جانب شقيقة عادل وابنة الأخيرة.

وأحدثت الصورة ضجة كبيرة بسبب الإطلالات الجربئة لا سيما من قبل غادة نفسها، وبسبب اعتماد التنانير القصيرة والتوبات الكاشفة عن البطن.

يُذكر أن لغادة 5 أولاد هم محمد وحمزة ومريم وعبد الله وعز الدين من طليقها المخرج والمنتج مجدي الهواري.

وانفصلت عادل عن الهواري بعد زواج دام 20 عاماً. وتحدثت غادة أسباب الطلاق خلال حوارها في برنامج “سهرانين” أنهما “قررنا الانفصال لما حسينا أنا ومجدي إن استمرار زواجنا هيسبب مشاكل أكبر وهيخلق جو غير مناسب لتربية الأطفال الخمسة”.

وأضافت: “بقينا صحاب أكتر من الأول وعلاقتي بمجدى قوية وكبيرة عيشنا مع بعض أكثر من 20 سنة، وعلاقتنا مستمرة بشكل مميزة وأصبحنا نمزح ونضحك أكثر من قبل رغم الانفصال”.