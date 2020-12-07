إحتفل الفنان اللبناني غدي بزفافه من الفنانة ملاك الإختيار، شقيقة الإعلامية اللبنانية ليال الإختيار، بعد أشهر من إعلان زواجه في تركيا.



وشارك غدي متابعيه فيديو في صفحته الخاصة على موقع التواصل الإجتماعي، أظهر فيه التحضيرات لحفل زفافه في أحد المطاعم، وإختار بدوره زينة زفافه بألوان فرحة وشموع. وأرفق الفيديو بتعليق كتب فيه: “جاهز لحفل زفافي”. ولاقى الفيديو إعجاب عدد من متابعيه الذين باركوا له وتمنوا له حياة سعيدة مع زوجته.

يذكر أن غدي دخل القفص الذهبي، وتزوج من ملاك الإختيار، في تشرين الأول من هذا العام في تركيا.























