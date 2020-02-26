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شاهدوا.. غرور محمد رمضان يضعه في موقف محرج مجدداً: “نمبر وان”

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mohamed ramadan hisham

محمد رمضان

خلال حلوله ضيفا في برنامج Carpool Karaoke، المذاع على التلفزيون السعودي ويقدمه المذيع هشام الهويش، كشف الفنان محمد رمضان عن سبب إطلاقه أولى أغنياته “نمبر وان”، التي أثارت الكثير من الجدل وقتها.

قال رمضان إن الإعلام والصحافة لم يعترفا بأن أعماله في الصدارة، ودائما ما يصنفونها بأنها تأتي في المراتب الثالثة لذا قرر إصدار “نمبر وان”.

وقال: “إنتو مش عايزين تعترفوا بيا نمبر وان قسما بالله لأخلي أولادكم يمشوا في البيت يغنوا ليكوا نمبر وان وحصل”.sbc

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