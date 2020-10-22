أطلّت الممثلة جيسي عبدو في برنامج “علمتني الحياة” على قناة MBC حيث تحدثت لأول وآخر مرة عن تجربة وفاة والدها الصعبة الّتي مرّت بها، كاشفةً انها شعرت باقتراب وقوع الفاجعة بعد إغلاق المطار بسبب فيروس كورونا أثناء تواجدها في الإمارات العربية المتحدة.

“لم أكن أتوقع ان تكون المصيبة تخصني وتحديداً وفاة والدي في حريق منزلنا”، تقول جيسي عبدو. وتابعت “رأيت صور المنزل على مواقع التواصل الإجتماعي، وعلمت بوفاة والدي فكانت الصدمة كبيرة”.

وتحدّثت جيسي عن شعورها بالاختناق، وبكت أمام الجمهور عندما كشفت انه لم يتبق من المنزل سوى كرسي والدها وقميصه، وعن كيفية تجاوز حزنها بترميم المنزل.

وأعربت عبدو عن صدمتها من الانتقادات الّتي تلقتها بعد عودتها الى مواقع التواصل الإجتماعي واتهامها بعدم الحزن على والدها، مؤكّدةً انه لا يحق لأحد المزايدة عليها في فاجعتها.



