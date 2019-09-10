شاهدوا.. فارس كرم يخرج عن صمته ويدافع عن إليسا بقوة بعد تعرضها للتنمر

بعد الضجة الكبيرة التي تسبب بها بنشره صورته مع الفنانة إليسا من داخل الطائرة، رد النجم فارس كرم على الانتقادات التي تلقتها بسبب وزنها الزائد في الصورة بطريقتها الخاصة.

وقال في تصريح لبرنامج insider بالعربي “ناس بتحب وناس ما بتحب،هيدي اسمها إليسا ومع احترامي للكل بس في إليسا واحدة بس”.

وفي تصريح آخر مع برنامج mbctrending قال كرم “إليسا حبيبة قلبي وبتشبهني وهي حرة، واللي في قلبها على لسانها”.

وعن إعلانها اعتزال الغناء خلال الفترة الماضية، قال إنه الوحيد الذي لم يتحدث معها حول اعتزالها عبر صفحات مواقع التواصل الاجتماعي ولكنه تحدث معها هاتفيا وكذلك عندما قابلها في الطائرة، مؤكدا أن إليسا صادقة وكانت منزعجة من بعض الأشياء وعبرت عن غضبها بإعلام اعتزالها.

وكانت الفنانة اللبنانية قد فاجأت جمهورها بإعلان عن اعتزال الغناء سبب مافيا، موضحة أن ألبومها الجديد هو آخر أعمالها الغنائية.

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