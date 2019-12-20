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شاهدوا.. فجر السعيد تكشف للمرة الأولى عن تفاصيل مرضها

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fajer elsaeed11

فجر السعيد

كشفت ال​إعلام​ية الكويتية ​فجر السعيد​ للمرة الأولى عن تفاصيل مرضها الذي عانت منه خلال الفترة الماضية، وإضطرت للسفر إلى فرنسا لتلقي العلاج، مشيرةً إلى أن خطأ طبي كاد أن يودي بحياتها.
وقالت السعيد في مقابلة تلفزيونية لها ضمن برنامج “ليالي الكويت”، أنها خضعت لعملية في المعدة بهدف التنحيف ولكن حصل تسريب في الأمعاء وتسمم في الدم ودخلت في غيبوبة، ومن حسن حظها ان المساعد نايف شاهر كان معها، واكتشف أنها في غيبوبة وليست نائمة، بعدما انتبه إلى أنه ليس من عادتها النوم بهذا القدر، فقام بصفعها للتأكد ما إذا كانت صاحية ولكنه لم يحصل على أي تجاوب من قبلها، ونده العاملين في المستشفى وتبين أن ضغطها مات.

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