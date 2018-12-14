شاهدوا فخامة فستان لجين عمران لحفل زفاف إبنتها.. احدى المتابعات تنتقدها وهكذا ردّت عليها

تستعد الإعلامية السعودية ​لجين عمران​ لحفل زفاف ابنتها جيلان، ونشرت في المناسبة مقطع فيديو، عبر حسابها الخاص على أحد مواقع التواصل الاجتماعي، كشفت فيه عن أجواء التحضيرات للزفاف.

وأظهرت عمران من خلال هذا الفيديو لون وقماش الفستان الذي سترتديه خلال الحفل.

كما وأكدت أنها ما كانت تعرف الشعور الذي ينتاب الأم عندما تستعد لزواج ابنتها، إلا أنها عبرت عن فرحتها وحماسها لمرافقة إبنتها في هذه المرحلة.



يذكر أن لجين عمران لديها ابن وابنة من زواجها الأول من رجل سعودي، وهما سمير وجيلان.

نشرت الإعلامية ​لجين عمران​ عدة صور لها برفقة بعض مشاهير الخليج العربي، وذلك خلال مهرجان جوائز المرأة العربية الذي أقيم في لندن.



الا ان اللافت هو تعليق إحدى المتابعات على الصور قائلة: “من زمان أشوفك يا معزومة أو عاملة عزومة.. ما في بالمرأة العربية عمل أعظم من الذي تقدمينه”.

لترد لجين عليها بالقول: “عدم معرفتك لي جيدًا، وعدم علمك بما أعمل، لا يلغي ما عملته طوال أربعة عشر سنة وما زلت أقدمه”.