استقبلت الفاشينيستا نهى نبيل فريق برنامج mbctrending في منزلها الفخم في دبي، بعد غيابها عنه لمدة سنتين بسبب منعها من السفر في الكويت على خلفية اتهامها بقضية “غسيل الأموال” الشهيرة.

واستعرضت نهى ديكور منزلها والأركان التي تفضّلها فيه، خاصة تلك التي صمّمتها بنفسها، ومنها طاولة الطعام التي تتميز بقاعدة خشبية وقرص زجاجي محاط بكراسٍ خشبية مطلية باللون البني.

وأكدت نهى نبيل أنها لا تخطّط حالياً لأي عمل جديد، لأنها تحتاج الى بعض الوقت لكي تتقبّل فكرة وصولها إلى دبي، بعدما كان ذلك مستحيلاً قبل عام واحد بسبب الظروف الصعبة التي مرت بها، بالإضافة لفيروس كورونا.

وعن سبب سجودها على الأرض لحظة وصولها الى مطار دبي، أوضحت نهى أن شعوراً عفوياً ونابعاً من سعادتها بالتخلص من كل مشاكلها دفعها لذلك، مشيرةً إلى أنه لو كان الوضع بخلاف ذلك، وغابت عن الكويت مُجبرة، ثم عادت إليها، كانت ستسجد أيضاً، لأنها تتصرف بمنتهى العفوية.

وأكدت نهى نبيل أنها تمتلك شركة خاصة بالسوشيال ميديا، وتحرص على إنشاء التراخيص اليومية، لذا لم يكن من الصعب توفير المستندات اللازمة لكل مبلغ دخل حساب الشركة أو حسابها الخاص، مضيفةً أن تبرئتها وزوجها في قضية “غسيل الأموال”، خطوة نحو حفظ الأوراق الرسمية للقضية، وعودة كل أمر إلى مساره الصحيح.