شاهدوا.. فرح الهادي تكشف لأول مرة عدد مرات إجهاضها وتفاصيل معاناتها مع الحمل

تحدثت النجمة الكويتية فرح الهادي لأول مرة عن تفاصيل معاناتها مع الحمل، حيث كشفت عدد مرات إجهاضها من زواجها من عقيل الرئيسي، وذلك من خلال مقطع فيديو مطول عبر “سناب شات”.

وأكدت فرح الهادي أنها تعرضت للإجهاض ثلاث مرات، الأولى في شهر مارس عام 2018، حيث اعترفت أنها وقتها لم تهتم بصحتها ولم تتابع مع طبيبة متخصصة، ولكنها أصيبت بإحباط شديد عندما تأخر الحمل بعدها لعدة أشهر، مما دفعها لزيارة الطبيبة التي أكدت لها أنها لا تعاني من تأخر الحمل، وأن ما يحدث لها أمراً طبيعياً، لكن النجمة الكويتية أصرت على الحصول على منشطات لتسريع عملية الحمل من جديد.

وقالت فرح الهادي إنها صارت حامل للمرة الثانية في شهر مارس الماضي، ولكن تم الإجهاض سريعاً لأن حملها كان ضعيفاً، ثم فوجئت في أواخر شهر يونيو الماضي بحملها من جديد من خلال اختبار منزلي، وعندما زارت الطبيبة أخبرتها أنها حامل بالفعل لكنها قد لا تحتفظ بالطفل لأنه ضعيفاً أيضاً.

واعترفت الفنانة الكويتية أنه في مساء نفس اليوم تم الإجهاض، مما جعلها تدخل في حالة نفسية، لكنها مع ذلك كانت تتجنب الحديث عن الأمر مع أي شخص إلى أن قررت مؤخراً أن تفتح قلبها لجمهورها، حيث طالبت متابعاتها من النساء أن يقدمن لها النصائح ويحكين تجاربهن مع الحمل.