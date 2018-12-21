شاهدوا.. فستان لجين عمران الذي سترتديه في زفاف ابنتها بعدما أصبح جاهزاً

نشرت الإعلامية السعودية لجين عمران، عبر حسابها على “سناب شات”، فيديو أظهرت فيه الفستان الذي سترتديه لمناسبة حفل زفاف ابنتها جيلان.

وأعلنت من خلاله أنّ الفستان أصبح جاهزاً وعرضت جزءًا كبيراً منه. وكانت لجين أحدثت ضجة من خلال فيديو سابق كشفت فيه قرب موعد الزفاف.

وظهرت فيه في استديو المصممة السورية هويدا البريدي وعرضت قماش الفستان المرصع بالشوارفسكي.

وأعربت عن عدم معرفتها الشعور الذي ينتاب كل أم عندما تقدم ابنتها على الزواج. وعبرت عن فرحها الكبير بذلك.



ويشار إلى أن الإعلامية أحدثت جدلاً كبيراً على مواقع التواصل مؤخراً. فقد أثار غضب الكويتيين وأبرزهم الكاتبة فجر السعيد والإعلامية مي العيدان بسبب منشوراتها المرتبطة بالرئيس العراقي الراحل صدام حسين.

وجاء ذلك بعدما نشرت عبر حسابها على”سناب شات” صورة لإهداء قدَّمته لها رغد ابنة صدام على كتاب “حفيدة صدام حسين” الموقع من ابنتها حرير.