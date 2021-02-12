طرح الفنان اللبناني فضل شاكر أغنية جديدة بعنوان “​وينك حبيب​” باللهجة اللبنانية، وذلك عبر قناته الخاصة على “يوتيوب”، كلمات وألحان ​أيمن قميحة​ توزيع ومكس وماستر ​عمر الصباغ​، إخراج محمود رمزي.

ومن كلماتها:” وينك حبيب؟! مذكرني ولا نسِيت؟! مين انا وشو حكيت… لِبحضني ياما غفيت… وينك رد عليي… كِيفُن حبيب؟! خدودك وعينيك؟! كل شي بيسألني عليك… انا مافيي هيك على بُعدك مافيي… كل ما تقرب مني الناس… وانت منك حدي… عم بوهم حالي بإحساس… بلحظة بيقلُب ضدي… عم جرب انساك فيهن… عم شوفك جوا بعينيهن… حتى بإسمك عم سميهن…ويرد الصدا… لو انت بتعرف شو بيعني… انو تكون بعيد عني… حتى حالي مابيسمعني…ومابقشع حدا…”.





