شاهدوا.. فنانة خليجية ترفض ارتداء ابنتها للححاب وتحدث موجة كبيرة من الجدل

رفضت الفنانة الكويتية ارتداء ابنتها الحجاب وسبب عدم ارتدائها اياه بدورها، ما اثار جدلاً واسعاً عبر مواقع التواصل الاجتماعي

وقالت ملاك في مقطع مصور تناقله الناشطون إنها لم ترتد الحجاب لأن الله لم يهدها بعد.

وأضافت: “أنا الله ما هداني. إذا هداني أتحجب”. وتابعت أنها رفضت ارتداء ابنتها للححاب لأنه بالنسبة إليها شيء عظيم ولا يمكن ارتداؤه ثم التخلي عنه.

ولفتت في المقطع المصور إلى أن زوجها أراد للإبنة أن تضع غطاء الرأس إلا أنها أقنعته بوجهة نظرها وبأنه لا يمكن جعل الفتاة ترتدي الحجاب رغماً عن إرادتها.

وذكرت أنه أبدى اقتناعه بذلك إلا أن الإبنة أصرت وارتدت الحجاب منذ عامين. وأحدث هذا الفيديو موجة كبيرة من الجدل عبر المواقع. وتراوحت آراء المتابعين بين من انتقد الفنانة ومن أبدى تأييده لوجهة نظرها.

ويشار إلى أن ملاك دافعت في فيديو نشرته على حسابها على “سناب شات” مؤخراً عن الفنان عبدالله الجاسر، عبودكا، بعد القبض عليه.

وجاء ذلك على خلفية الحملة التي شنت ضد الأخير بسبب ما قاله عن العلاقات قبل الزواج. واعتبرت الممثلة أنه ليس على الفنان أن يكون مثالاً يتبعه الآخرون وأنه لا يمكن محاسبته على هذا الأساس.