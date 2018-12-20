شاهدوا.. فنانة خليجية تكشف حقيقة إدمانها بعد غيابها عن مواقع التواصل

كشفت الفنانة الكويتية غدير السبتي سبب غيابها لمدة شهر عن مواقع التواصل الاجتماعي. وأعلنت ذلك في فيديو نشرته على حسابها على “سناب شات”.

وقالت إنها لم تشعر بالانزعاج أو بالأزمة بسبب ذلك الابتعاد بل أحست بالكثير من الارتياح، معلنة أنها اكتشفت أنها غير مصابة بمرض العصر أو “إدمان مواقع التواصل”.



وأضافت أنها تشعر بالاشتياق إلى متابعيها لافتة إلى أن حبهم لها هو ما يدفعها إلى مواصلة الظهور على المواقع.

كما ذكرت في المقطع المصور أنها في فترة غيابها لم تضع على وجهها أي لمسة ماكياج ولم تصبغ شعرها أبداً.



ويشار إلى أن أبرز ما فعلته الممثلة بعد عودتها هو معايدة زوجها أحمد الفردان لمناسبة يوم ميلاده.

فقد نشرت صورة له وأرفقتها بالتعليق: “معاك تزهو حياتي وتكتمل حباً وفرحاً. كل عام و أنت سند وظهر لي كل عام وأنت حبي الأول كل عام وأنت أجمل شي صار بحياتي يا توأم روحي يا حبي وقدري الي انتظرته سنين”.

وأضافت: “أحبكو أعشقكو أمووت فيك. عسى عامك الجديد عام نجاح وحب وتحقيق كل الي تتمناه. عقبال 100 سنة”.