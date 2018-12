شاهدوا.. فنانة خليجية تكشف حقيقة إدمانها بعد غيابها عن مواقع التواصل

View this post on Instagram

f4f4f4; border-bottom: 2px solid transparent; transform: translateX(16px) translateY(-4px) rotate(30deg);"> F4F4F4; border-right: 8px solid transparent; transform: translateY(16px);"> F4F4F4; border-left: 8px solid transparent; transform: translateY(-4px) translateX(8px);">

معاك تزهو حياتي و تكتمل حباً و فرحاً كل عام و أنت سند و ظهر لي كل عام و أنت حبي الأول كل عام و أنت أجمل شي صار بحياتي يا توأم روحي يا حبي و قدري الي انتظرته سنين 😘 أحبك و أعشقك و أمووت فيك 💜💜💜💜 عسى عامك الجديد عام نجاح و حب و تحقيق كل الي تتمنه عقبال ١٠٠ سنه 🎂🎂🎂🎂🎂🎂🎂🎂🎂 @ahmedelfardan #غدير_السبتي