دخلت الفنانة السورية ​سمر عبد العزيز​ القفص الذهبي مساء أمس الاثنين 5 تشرين الاول /أكتوبر مع زوجها المخرج محمد معروف في حفل زفاف حضرته العائلة والمقربين اضافة الى بعض الاصدقاء منهم فنانين سوريين مثل أمانة والي وروعة ياسين وسوسن ميخائيل.

وبدت سمر جميلة في يومها السعيد واختارت فستانها من توقيع المصممة ازدهاء شعيب واعتمدت على تسريحة شعر مرفوعة اما المكياج فكان قوياً وغنت سمر لزوجها خلال سهرة العرس واستمتع الحاضرين بأجواء مرحة ومسلية في العرس وتمنى لها الجميع حياة هنيئة.





