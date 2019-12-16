كشفت الفنانة المعتزلة نادية شكري عن أسباب طلاقها مرتين من الفنان الراحل سامي العدل وذلك خلال إحياء ذكرى وفاته.
وقالت في تصريحات تلفزيونية : الفنان الراحل سامي العدل تزوجني في سن صغيرة ، وكنت غيورة جدًا عليه.
وأضافت في حديثها انها تطلقت منه مرتين لنفس السبب : استمر الزواج بيننا 5 سنوات ، ثم تم الطلاق ، وبعدها عدنا سويا ثم طلقني من جديد.
وختمت معترفة أن الذنب الاساسي كان بسبب غيرتها وتصرفات سامي العدل: بجانب غيرتي الجنونية طبعًا ، فإن طلاقنا تم بسبب شقاوة سامي العدل.
شاهدوا.. فنانة شهيرة تكشف عن سبب طلاقها مرتين من سامي العدل
كشفت الفنانة المعتزلة نادية شكري عن أسباب طلاقها مرتين من الفنان الراحل سامي العدل وذلك خلال إحياء ذكرى وفاته.