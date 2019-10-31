شاهدوا.. فنانة عربية تظهر في عيادة التجميل بشاربي قطة وتقوم بالمواء

ظهرت الفنانة المغربية جليلة في فيديو جديد كشفت فيه خضوعها لإجراء تجميلي. وأشارت فيه إلى أنها خضعت لعملية خيوط للحاجبين والعينين.

وبدت وهي تضع يدها أمام فمها في محاولة لإخفائه لافتة إلى أنها ستعرض النتيجة بعد انتهاء العملية.

وفاجأت بعد ذلك المتابعين بظهورها مع خيوط تشبه شاربي القطط. وقامت بالمواء فيما كانت الطبيب يقوم بقصها ثم شدها.

وأحدث الفيديو ضجة كبيرة على الحسابات التي أعادت نشره على تطبيق الصور والفيديوهات “إنستغرام” حيث حقق على أحدها أكثر من 23 ألف مشاهدة.

ويشار إلى أن الفنانة أثارت الجدل في وقت سابق بسبب نشرها مقطعاً مصوراً تحدثت فيه عن لون بشرتها الأبيض.

وذكرت أنه يثير أزمة في أوساط المتابعين وأن هؤلاء يشعرون بالتعب النفسي بسبب ذلك.

واعتبرت أنها تتعرض للحسد وأضافت: “خمسة بعينكم. أنا بيضة من الله”. وتابعت أنه لا يمكن أي وسيلة أن تساعد على تبييض البشرة بهذه الطريقة.