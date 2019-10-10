شاهدوا.. فنانة لبنانية تصدم الجميع برقصها بملابس النوم القصيرة وتتعرض للانتقادات

صدمت الفنانة اللبنانية ستيفاني صليبا متابعي عدد من الحسابات الناشطة على تطبيق الصور والفيديوهات “إنستغرام” بظهورها في مقطع مصور مثير للجدل.

وبدت فيه وهي ترقص في غرفة أحد الفنادق ولفتت الأنظار بارتدائها ملابس النوم القصيرة ورقصها وقفزها على أنغام أغنية “سقفة”.

وتعرضت على إثر ذلك للكثير من الانتقادات حيث استغرب عدد كبير من المتابعين ظهورها بهذه الملابس التي رأوا أنها غير مناسبة.

وحقق الفيديو على أحد تلك الحسابات أكثر من 57 ألف مشاهدة في الساعات الأولى التي تلت نشره.

ويشار إلى أن ستيفاني أشعلت المواقع في وقت سابق بسبب ظهورها في مقطع مصور ’خر وهي ترقص بطريقة حماسية جداً تفاعلاً مع أغنيات قدمها الفنان المصري عمرو دياب خلال حفل أحياه في الجونة مؤخراً. وحققت من خلاله أكثر من 335 ألف مشاهدة.