فاجئت الفنانة رجاء حسين متابعيها بخبر انفصالها عن زوجها، سيف عبد الرحمن، بعد زواج دام لـ51 عاماً، وكشفت النجمة المصرية عن الأسباب ليثير بذلك خبر انفصال رجاء حسين عن زوجها حالة من الجدل عبر منصات التواصل الاجتماعي. وخلال لقائها مع مذيعات برنامج الستات ما يعرفوش يكدبوا، قالت الفنانة القديرة رجاء حسين إنها تحملت الحياة الزوجية لمدة 51 عاماً، بكل ما فيها من مشاكل وصعاب، إلى أن توفي ابنهما فقررت الانفصال.

وقالت رجاء حسين: “بعد وفاة ابني أخدت قرار الانفصال، أنا الي طلبت، بعد وفاة ابني طلبت الانفصال، راح اللي كنت مكملة علشانه.. لما بتجيبي زهرية ورد وبتحافظي عليها بترعرع ويوم ما بتيجي عاصفةبتتعبي، وأنا تعبت”. وأضافت: “آه تعبت كتير وعيطت كتير وكنت ست عاقلة بشوف واجباتي الزوجية، هو راجل طيب وراجل محترم، هو راجل طيب ومحترم، وتزوج وزوجته على علاقة كويسة جداً بيا، وهي ست محترمة جداً ومثقفة، لأن لما ما بتبقيش عايزة وبتبطلي تحسي بمشاعر ما بيبقاش عندك مشاكل خالص”.

انفصال رجاء حسين

ورفضت رجاء حسين فكرة أن الرجل يفعل ما يحلو له لكن المرأة لا، رافضة فكرة أن يكون الرجل هو الذي يتحكم دائماً في العلاقة ويفعل ما يريد دون النظر إلى مشاعر المرأة.

وخلال الفترة الماضية نعى سيف عبد الرحمن ابن زوجته وكتب عبر حسابه الشخصي على تطبيق التواصل الاجتماعي، فيسبوك: “ألف رحمة ونور عليه فى جنة الفردوس الأعلى، إن شاء الله، وربنا يصبرنا”، وهو ما جعل البعض يظن أنه ابنه من الفنانة المصرية رجاء حسين، ولكنه ابن زوجته الثانية، وإنما فقد عبد الرحمن ابنه من الفنانة رجاء حسين، العقيد كريم سيف. وبعد وفاة كريم سيف، قررت الفنانة المصرية طلب الانفصال، مؤكدة على أن من كانت تستمر من أجله في علاقة الزواج لم يعد موجوداً وأن الأنس لها هو قرار الانفصال.

من هو زوج الفنانة رجاء حسين؟

تزوجت الفنانة المصرية رجاء حسين من الفنان سيف عبد الرحمن، وهو واحد من أبرز نجوم الدارما في مصر، واستمر زواجهما لفترة دامت 51 عاماً، لتفجر بعد ذلك النجمة الشهيرة خبر انفصالها، وتكشف تفاصيل عن علاقتها الزوجية لأول مرة، فضلاً عن أسباب الانفصال التي أحدثت جدلاً على منصات التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية.