أثار الممثل اللبناني وسام حنا جدلاً كبيراً، بعد أن نشر عبر صفحته الخاصة على أحد مواقع التواصل الإجتماعي، مقطع فيديو ظهر فيه وهو يحمل عنزة بيضاء اللون، في إحدى المناطق الطبيعية، ثم يقوم بتقبيلها.
وعلّق وسام على الفيديو، قائلاً: “قبلة في زمن كورونا”.
هذا الأمر إستفز العديد من المتابعين، الذين إنتقدوا وسام مشددين على أنه لم يكن عليه فعل هذا في زمن إنتشار الوباء الناتج عن فيروس كورونا.
في المقابل دافع آخرون عنه، معتبرين أن هذا يندرج في إطار الحرية الشخصية، ومبادئ الرفق بالحيوان.
يُذكر أن وسام يشارك في مسلسل “غربة”، من بطولة كارلوس عازار، فرح بيطار، أسعد رشدان، سينتيا زينون، شادي ريشا، كارين سلامة، طوني عاد، ندى عماد خليل ورالف معتوق، قصة سيناريو وحوار ماغي بقاعي، وإخراج ليليان بستاني.
أثار الممثل اللبناني وسام حنا جدلاً كبيراً، بعد أن نشر عبر صفحته الخاصة على أحد مواقع التواصل الإجتماعي، مقطع فيديو ظهر فيه وهو يحمل عنزة بيضاء اللون، في إحدى المناطق الطبيعية، ثم يقوم بتقبيلها.