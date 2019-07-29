شاهدوا.. فنان مصري ينقل للمستشفى بعد سقوط المسرح به

نقل الفنان المصري ​أورتيجا​ إلى المستشفى لتلقي العلاج، على إثر إصابته في قدمه بعد أن سقطت به أرضية المسرح اثناء غنائه في أحد حفلات الزفاف بأحد الفنادق.

وأجريت الإسعافات الاولية لأورتيجا واستلزم الجرح 6 قطب، وقرر الاطباء خضوعه للراحة لمدة 10 أيام، وتم عمل تقرير طبي بالإصابة.

ونظرأ لأن أورتيجا كان ملتزما بعدد من الحفلات خلال الأيام المقبلة، أبلغت إدارة أعمال أوكا وأورتيجا المتعهدين باعتذاره والغياب عن الحفلات بسبب الإصابة، على أن يتولى أوكا فقط وفرقته احيائها.

وظهر أورتيجا في الصور من داخل المستشفى وهو مستلقياً على السرير وإلى جانبه عدد من أصدقائه.