شاهدوا.. فوز العتيبي ترقص بطريقة صادمة في حفل غنائي وتثير موجة غضب

شاركت الناشطة السعودية المثيرة للجدل ​فوز العتيبي​ مقطع فيديو لها في صفحتها الرسمية على أحد مواقع التواصل الاجتماعي وهي ترقص بطريقة اعتبرها البعض مبالغاً فيها وكانت مرتدية توب بيضاء Bretelle وارتدت فوقها جاكيت من الجينز واعتمدت سروال جينز ضيق وكانت تضع كاسكيت بيضاء على رأسها ، وبدت محاطة بالشبان .

الفيديو أثار موجة جدل باعتبار أن هذا ليس انفتاحاً بل مجاهرة في المعاصي بينما آخرون علقوا مشيدين بالانفتاح الذي وصلت إليه السعودية وخصوصاً الرياض، وتمكن كل شخص من الترفيه عن نفسه بالطريقة التي يفضلها.

وقال أحد المتابعين يطلق على نفسه “دارك” وتعني الظلام : “للأسف أصبح التباهي بالمعاصي من التحضر”.

وكتب آخر قائلًا: “ليلة جميلة في نظرك، لكن تخيلي لو اكتمل جمالها بمقابلة الله، يعني فنكشتي تلك الليلة وقلنا رحم الله فوز في قبرها الآن، ما الشيء الذي تتمنيه حقيقة.. أتمنى أن تكوني صريحة مع نفسك”.

وقالت معلقة أخرى: “تذكرين زمان يوم كنتوا تطالبون بإلغاء الهيئة وقيادة السيارة وإسقاط الولاية؟ كانوا الناس يقولوا لكم تطالبون بهذا الشي من أجل الحرية.. وكان ردكم بأن عقولهم في مؤخراتهم لأن مطالباتكم بحق من حقوقكم ماله علاقة بالحرية”.

وتابعت: “والحين انكشف الستار وظهرت نواياكم.. كل هذا من أجل الحرية والفساد”.

واشتهرت فوز العتيبي على مواقع التواصل الاجتماعي بعد فرضها شروطاً غريبة على زوجها كي تقبل الزواج منه وأيضاً لمشاركتها مقاطع فيديو للدلع والغنج بينها وبين زوجها الأمر الذي أثار جدلًا بين المتابعين وجعلها محط أنظار الجميع.