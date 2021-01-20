شاركت الممثلة اللبنانية ​نادين نسيب نجيم​ المتابعين عبر صفحتها الخاصة على موقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو طريف ظهرت فيه برفقة صديقتها من أجواء الحجر المنزلي وهما ترقصان بطريقة غريبة.

وعلقت نادين نسيب نجيم على الفيديو الذي تخطى عدد المشاهدين المليون والنصف مليون مشاهدة قائلة :”بصراحة ما قدرت ما نزلكم الفيديو، قتل كتير ضحكنا الله يستر من هل اللقاح هيك صار فينا من بعد ما أخدنا الطعم للكوڤيد ١٩”.

يشار الى ان نادين كانت اعلنت مؤخرا اصابة شقيقها بالفيروس متمنية له ولجميع المصابين الشفاء العاجل.





