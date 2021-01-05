في تعليقها الأول على وفاة الموسيقار اللبناني ​الياس الرحباني​، نشرت الصفحة الرسمية للسيدة ​فيروز​، مقطع فيديو مؤثر جمع زوجها المؤلف والملحن اللبناني الراحل ​عاصي الرحباني​ بشقيقه الياس ظهرا فيه وهما يلحنان، وفي الخلفية موسيقى من تلحين “الأخوين رحباني”، وعلقت على المقطع بإسم الأغنية “هجروا الأحبا الحارة”.

يشار إلى أن وفاة الياس المفاجئة يوم أمس عن عمر ناهز الـ83 عاماً بعد صراع مع فيروس كورونا لمدة أسبوع، أحدثت صدمة كبيرة في الوسط الفني اللبناني والعربي، إذ أعرب عدد كبير من الفنانين عن حزنهم وتأثرهم لرحيله.





