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شاهدوا.. فيديو مثير يؤكد تورط دنيا بطمة في حساب ” حمزة مون بيبي”

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dunia batma k

لازال موضوع علاقة دنيا باطمة وشقيقتها في قضية حساب حمزة مون بيبي يحظى بمتابعة كبيرة من طرف الرأي العام المغربي والعربي، خاصة بعدما بدأت الفنانة المغربية تغوص تدريجيا في الحفرة التي قد تكون حفرتها بنفسها.

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي ، مقطع فيديو تركيبي مثير يجمع عددا من التصريحات الصادرة عن دنيا خلال خرجاتها المتكررة خاصة البث المباشر على مواقع التواصل الاجتماعي، وهي العبارات التي قد تشكل دليلا قاطعا على وقوفها وراء الحساب الفضائحي.
حيث سبق أن قالت في إحد الفيديوهات :”عندي ضواسا مغيحين (خانزين) على الفنانة في المغرب والخارج…كل واحد عندي كاسيطة ديالو…عندي أدلة إذا نزلتها عنهيلها حياتها (في إشارة إلى إحدى الفنانات المغربيات)”.

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