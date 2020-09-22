فاجأت الفنانة المصرية نجلاء بدر متابعيها بنشر فيديو قديم من أيام طفولتها، على حسابها الخاص في تطبيق الصور والفيديوهات “إنستغرام”. واللافت أنها ظهرت فيه وهي تغنّي برفقة الفنان القدير سمير غانم. وتفاعل مع المقطع المصوّر عدد كبير جداً من المتابعين حيث حقق في مدة قصيرة أكثر من 134 ألف مشاهَدة. وأجمعت غالبية التعليقات على أن ملامح الفنانة لم تتغير على الإطلاق منذ ذلك الحين وحتى اليوم.

يُشار إلى أن نجلاء كانت قد كشفت من خلال فيديو نشرته عن المعاناة التي تواجهها أثناء ممارستها التمارين الرياضية في النادي، وذلك بعد مرور أسبوع واحد فقط على بدئها التدريبات. وبدت في الفيديو وهي تؤدي أحد التمارين الشاقة مع تلقّي بعض الإرشادات من المدرّب لتتمكن من فعل هذا بالشكل الصحيح، وعلّقت بالقول: “اليوم الثامن. يا مسهل”، وحقق الفيديو ما يزيد على 215 ألف مشاهدة.

يُذكر أن نجلاء بدر تشارك في بطولة مسلسل “لؤلؤ” الذي بدأ تصويره منتصف الشهر الماضي، إلى جانب أحمد زاهر، نرمين الفقي، محمد الشرنوبي، إدوارد، هيدي كرم، وسلوى عثمان، علماً أن العمل هو من تأليف زينب عزيز وإخراج محمد عبد السلام.