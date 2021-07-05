أعادت مجموعة من الحسابات الفنّية المعنية بأخبار النجوم علي السوشيال ميديا، تداول عدة صور لـ (فيروز) إبنة النجمة الراحلة “سعاد نصر”، وأوضحت تلك الصور الشبه الكبير بينهما. وتفاعل روّاد مواقع التواصل الإجتماعي ومحبي الفنانة الراحلة، مع تلك الصور بشكلٍ لافت، حيث أثنوا علي جمال إبنتها.

واستطاعت فيروز عبد الوارث، أن تخطف الأنظار، حيث تميزت بجمال لافت لأنظار كثير من المتابعين، الذين أنقسموا بين من رأى أن الفتاة التي عرفوها منذ الصغر وأصبحت شابة جميلة الآن تشبه والدها الفنان الراحل أحمد عبد الوارث ورأي الكثيرين أنها تشبه والدتها الراحلة بشكلٍ أكبر.

يُشار إلي أن الفنانة سعاد نصر تزوجت مرتين،الأولي كانت من الفنان أحمد عبدالوارث، والذي أنجبت منه “فيروز” و”طارق” لكن انتهت تلك الزيجة بالطلاق، وبالرغم من انفصالهما إلا أنه وقف بجانبها في أزمتها المرضية الشهيرة عملية “شفط دهون”، والزيجة الثانية كانت من مهندس البترول محمد عبد المنعم الذي أكملت معه حياتها.

وكان أحدث ظهور لـ “فيروز”، في احتفالية “50 سنة فن” التي اقامها الفنان المصري القدير محمد صبحي لتكريم أكثر من 120 فنان من مبدعي مصر الذين شاركوه أعماله السينمائية والدرامية والمسرحية، ومن بينهم الراحلة سعاد نصر التي شاركته الأجزاء الخمسة الأولى من مسلسل “يوميات ونيس” بدور “مايسة”.

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يُذكر أن سعاد نصر كانت قد توفيت إثر إصابتها بغيبوبة استمرت أكثر من عام وذلك بعد حقن طبيب التخدير لها بجرعة زائدة خلال إجراء عملية “شفط دهون” أجرتها في ديسمبر عام 2005 ووافتها المنّية بعدها في 5 يناير 2007 .

مكتشفها الفنان محمد صبحي والذي قدّمت معه أشهر أدوارها “مايسة” في مسلسل “يوميات ونيس” على مدار 5 أجزاء؛ قال عن وفاتها في حوار مع الإعلامي محمد الغيطي ببرنامج “صح النوم” (مارس 2018): “كانت ضحية إحدى العمليات، عشان التخسيس، وخبت عليّا، وقعدت تحاصر المسألة ومقالتش غير لهناء الشوربجي، وفوجئنا في ثانية باللي حصل”.

أضاف صبحي: “سعاد كانت جميلة، وجه جميل، وشخصية جميلة، وروح جميلة، كانت بني آدمة على أعلى مستوى كإنسانة وفنانة، هي جزء كبير مني وتليمذتي، أنا اللي درتها عشان تدخل المعهد وبعد كده درست لها وأول ما اشتغلت كانت معايا”.

تابع صبحي: “ساعات الواحد يكتئب لما يشوف متغيرات فيه، وده اللي حصل معاها، لكن عمر الإنسان ما يكتئب لما بيلاقي متغيرات نفسية أو سلوكية جواه، مع إننا محتاجين نكتئب لما نلاقي فينا سلوكيات مش على مبادئنا وعلى خلقنا”.

وكان آخر دور لـ سعاد نصر شخصية “عنبة” في فيلم “على سبايسي” للمطرب الشعبي حكيم، ورحلت الفنانة المصرية تاركة 146 عملًا فنيًا، بين الكوميديا والتراجيديا.

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